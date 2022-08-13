Katil bekçi itiraf etti: 16 yıllık cinayetler zinciri çözüldü! Boğaz kesme, parçalara ayırıp gömme, hırsızlık...

Mustafa M. sorgusunda cinayet ve kasa hırsızlığını Murat Dayanç ve A.B.E ile birlikte işlediği, kasanın boşaltılmasına ise M.Ö. ile M.K.'nın yardım ettiğini söyledi.

Mustafa M. devam eden itirafında ise Dayanç'ı aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu 2014'te öldürüp İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana bıraktığını da itiraf etti.