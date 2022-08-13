İzmir’de gözü dönen damat katliam yaptı! Eşinin annesini ve kardeşini öldürdü! Kayınpeder ağır yaralı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ateş seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Damadı ve eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybeden Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.