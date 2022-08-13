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İzmir’de gözü dönen damat katliam yaptı! Eşinin annesini ve kardeşini öldürdü! Kayınpeder ağır yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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İzmir’de gözü dönen damat katliam yaptı! Eşinin annesini ve kardeşini öldürdü! Kayınpeder ağır yaralı

İzmir Gaziemir’de eşinin ailesiyle tartışmaya yaşayan damat, kayınpederini bıçakladı, eşinin annesini ile kardeşini av tüfeğiyle katletti. Olay sonucunda ağır yaralanan kayınpeder de hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen akşam saat 21.35 sularında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki Remzi Vatansever'in torunları dışarda oyun oynarken, damatları S.A.G. tarafından çok ses yapıyorlar sebebiyle dövüldü.

KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

Torunlarının darp edildiğini gören Remzi Vatansever, bahçeye indi ve daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen damadı S.A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile S.A.G., dede Remzi Vatansever'i bıçakladı.

EŞİNİN ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yerde yatan Remzi Vatansever'i gören, eşi Fikriye Vatansever (54) ve Hollanda'dan düğüne geldiği öğrenilen oğulları Şaban Vatansever (34) yardımına koştu. Cinnet geçiren damat S.A.G., eve giderek av tüfeğini aldı. Olay yerine av tüfeğiyle geri dönen S.A.G., Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansevere ateş açtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ateş seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Damadı ve eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybeden Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Fikriye Vatansever)

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Remzi Vatansever, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Vatansever'in tedavi altına alındığı ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

(Şaban Vatansever)

EVİNDE BEKLERKEN YAKALANDI
Olayın ardından suç aletiyle birlikte eve çıkan damat S.A.G., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin ailesini öldüren S.A.G., sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

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