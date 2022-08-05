Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme'nin babası mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Müslüme'nin çocuğu olup olmadığına dair iddialara da yanıt veren dede Hasan Yağal'ın açıklamaları şoke etti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.08.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL