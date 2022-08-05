05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme'nin babası mı?

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme'nin babası mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Müslüme'nin çocuğu olup olmadığına dair iddialara da yanıt veren dede Hasan Yağal'ın açıklamaları şoke etti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.08.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:38
  • 1
  • 24
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

10'UNCU GÜNÜNDE MÜSLÜME'DEN ACI HABER

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

  • 3
  • 24
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

  • 4
  • 24
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

DEDE TUTUKLANDI
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

  • 5
  • 24
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili yeni gelişme! O iddialara cevap verdi: Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası mı?

Gözaltında 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.