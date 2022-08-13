Kadıköy'de kadın cinayeti: Kafeye gelip öldürdü
Kadıköy’de Mihriban Arduç (63) bir kafede Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan saldırgan Hakan Asilkan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.
Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.
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