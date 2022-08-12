Son dakika: Antalya’da banka müdürü şubede rehin alındı

Olay yerinden gelen son bilgiler şöyle:

"Polis ekipleri şuanda geniş güvenlik önlemi almış durumda. Polis Özel Harekat da hazırlık yapıyor. İçeride müşteri olup olmadığını göremiyorum. Silahlı bir kişi içeri girerek silahla birlikte banka müdürünü rehin aldı. Birazdan bir operasyon ihtimali olma gözüküyor."