Son dakika: Antalya'da banka müdürü şubede rehin alındı
Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Olay yerinden gelen son bilgiler şöyle:
"Polis ekipleri şuanda geniş güvenlik önlemi almış durumda. Polis Özel Harekat da hazırlık yapıyor. İçeride müşteri olup olmadığını göremiyorum. Silahlı bir kişi içeri girerek silahla birlikte banka müdürünü rehin aldı. Birazdan bir operasyon ihtimali olma gözüküyor."
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