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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

Eskişehir'de bir işletmenin önünde arkadaşları oturan adamın üzerine dördüncü kattan cam düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Tekiz sokakta ilginç bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir işletmenin önünde işletme çalışanlarıyla sohbet eden İ.S. isimli vatandaşın üzerine 4'üncü kattan cam düştü. İddiaya göre cam, yakınlarında bulunan inşattaki çalışmaların neden olduğu titreşim ve bir kuşun çarpması sonucu talihsiz adamın üzerine düştü. Talihsiz olay nedeni ile yere yığılan İ.S., çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.

"KUŞUN ÇARPTIĞINI, CAMIN AŞAĞIYA İNDİĞİNİ GÖRDÜM"

Görgü şahidi olan işletme çalışanı Selçuk Demirci, sosyal medyada dolaşan iddialardan rahatsız olduklarını belirterek olayı anlattı.

Yaralı İ.S.'nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci şöyle konuştu;

"Olay, dün 16.30-17.00 sıralarında meydana geldi. Burada bir inşaat çalışması var ve 4'üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm. Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik. Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarından dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var." dedi.

"ÖNLEMELERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yakınlarında bulunan bina inşaatından kaynaklı titreşimin camın yerinden oynamasına sebep olabileceğini iddia eden Selçuk Demirci, "Biz de göründüğü gibi camcıları çağırıp önlemeleri almaya çalışıyoruz. Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor. Bu inşaat çalışmasının kimse önüne geçemez. Burası tarihi bir bina, eski bir yapı, üzerine titreşim bir de kuşun çarpması bu kazayı beraberinde getirdi" diye konuştu.

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