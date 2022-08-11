Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

Yaralı İ.S.'nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci şöyle konuştu;

"Olay, dün 16.30-17.00 sıralarında meydana geldi. Burada bir inşaat çalışması var ve 4'üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm. Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik. Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarından dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var." dedi.