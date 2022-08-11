Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü
Eskişehir'de bir işletmenin önünde arkadaşları oturan adamın üzerine dördüncü kattan cam düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Tekiz sokakta ilginç bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir işletmenin önünde işletme çalışanlarıyla sohbet eden İ.S. isimli vatandaşın üzerine 4'üncü kattan cam düştü. İddiaya göre cam, yakınlarında bulunan inşattaki çalışmaların neden olduğu titreşim ve bir kuşun çarpması sonucu talihsiz adamın üzerine düştü. Talihsiz olay nedeni ile yere yığılan İ.S., çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.
"KUŞUN ÇARPTIĞINI, CAMIN AŞAĞIYA İNDİĞİNİ GÖRDÜM"
Görgü şahidi olan işletme çalışanı Selçuk Demirci, sosyal medyada dolaşan iddialardan rahatsız olduklarını belirterek olayı anlattı.
Yaralı İ.S.'nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci şöyle konuştu;
"Olay, dün 16.30-17.00 sıralarında meydana geldi. Burada bir inşaat çalışması var ve 4'üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm. Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik. Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarından dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var." dedi.
"ÖNLEMELERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Yakınlarında bulunan bina inşaatından kaynaklı titreşimin camın yerinden oynamasına sebep olabileceğini iddia eden Selçuk Demirci, "Biz de göründüğü gibi camcıları çağırıp önlemeleri almaya çalışıyoruz. Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor. Bu inşaat çalışmasının kimse önüne geçemez. Burası tarihi bir bina, eski bir yapı, üzerine titreşim bir de kuşun çarpması bu kazayı beraberinde getirdi" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
- Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
- DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
- PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?
- 2017'de ABD'de yayınlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
- Dur işaretinin mucidi olan yaya geçidi dönel kavşak tek yönlü yol taksi durağı firiklerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
- 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?
- Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?
- Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?
- DGS sınav sonuçları sorgulama: DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
- Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...