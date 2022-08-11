11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cumartesi gününe dikkat: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfaltlama çalışması! Tek şeride düşecek

Cumartesi gününe dikkat: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfaltlama çalışması! Tek şeride düşecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
Cumartesi gününe dikkat: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfaltlama çalışması! Tek şeride düşecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfatlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24:00'te başlayıp pazar günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA