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Düzce’de balı fazla kaçıran ayıdan haber var!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Düzce’de balı fazla kaçıran ayıdan haber var!

Düzce'de arıcıların kovanlarından balı yedikten sonra kendinden geçen ayıdan haber geldi. Ekipler tarafından güvenli bir bölgeye götürülmek üzere alınan ayının kamyonetin kasasında çekilen görüntüleri vatandaşların yüzlerini gülümsetmişti. Orman Genel Müdürlüğü twitter hesabından ayı hakkında paylaşım yaptı. İşte ayının son durumu...

Düzce'de yaşanan olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.

Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi...

"BİRAZDAN CANLANIR BİZE SALDIRIR"

Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

MİLLİ PARKLAR'A TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından Orman Genel Müdürlüğü, acı balı yedikten sonra bayılan ayı hakkında tweet attı.

"Devriye görevi yapan orman muhafaza memurlarımız, kendinden geçmiş olan bu ayı yavrusunu buldu. İlk tahminlere göre balı biraz fazla kaçırdığını düşünüyoruz. Hemen ilk müdahaleyi yaparak, Milli Parklar'a teslim ettik. Şu an durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşalım." dedi.

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