İstanbul’da emekli öğretmene müteahhit şoku! Satın aldığı evin 5 sahibi çıktı

"İNŞAATI GEZERKEN İKİNCİ BİR ALICIYLA KARŞILAŞTIK"

İnşaata gezmeye gelirken başka alıcıyla karşılaştığını belirten Karakaya, "İnşaata bir gün oğlumun arkadaşıyla geldik, yaşlı bir çift vardı. Daire mi aldınız diye sordular evet dedim. Hangisi deyince onlar da denize bakan dubleksi deyince, biz aldık dedim. Onlar da noterden onaylattıkları satış sözleşmesini görünce şok oldum. Müteahhidi aradım, o da diyor ki hocam onlar yalan konuşuyor. 'Ellerinde sözleşme var' dedim, 'yok başka daire verdim onlara' dedi. Sonra bir yere götürdü, onları oradan da başka yere götürdü" ifadelerini kullandı.

"AYNI EVİ 5 KİŞİYE SATMIŞ, TAPU BİR KİŞİNİN ELİNDE"

Kapılar takılana kadar başka bir inşaatta 9 ay yaşadığını anlatan Karakaya, "Kapılar takılır takılmaz hemen eşyamı içeriye attım. Sonra bir gün kapı çalındı. Birol bey diye biri geldi, 'bura benim daire' dedi. Sizin nasıl olur dedim, o da sözleşmeyi çıkarttı. Ondan da 250 bin TL almış. Alt kattan ev satmış, orayı da başkalarına satıp anlaşmayınca benim evi satmış. Şuana kadar 3 kişiye satmış oldu. Sonra ben yerleştim 60 bin TL masrafı kendi cebimden ödedim. Sabri beye satmış, Birol beye satmış, bir de bana satmış, ondan sonra ben iki buçuk sene oturduktan sonra araba ve cüzi bir para karşılığında evi Erdal K.'ya satmış. Bu bir oyun. O da gidip evi Akif A. diye birine satmış. Şikayet edince biz de avukatlarımız aracılığıyla savcılığa şikayette bulunduk. Şuanda ev toplamda 5 kişiye satılmış. Tapuyu elinde bulunduran adam da sürekli kapı zilini çalıyor, annem Alzheimer hastası sürekli korkuyor, sürekli beni tehdit ediyor, şikayet ediyor. Korkudan kapıyı kimseye açmıyoruz" diye anlattı.

Firma ve şahsın dolandırıcı olduğunu, yapılan başka inşaatlarda farklı mağdurların olduğunu anlatan Avukat Büşra Tacar, "Gülseren Karakaya gibi davalı dolandırıcı firma hakkında birden çok mağdur müvekkilim bulunmaktadır. Firma sahte ilan ve afişlerle, yaşlı ve emekli kesimdeki insanların duygularını sömürerek ellerindeki birikimlerini alıp, ortadan kaybolmaktadır. Daireyi gösteriyor, anahtar teslim yapacağını söylüyor. Öncelikle belli bir kaparo istiyor, sonra aralarında noter onaylı satış sözleşmesi yapıyorlar. Paranın kalan kısmını ise borcum var, inşaat durdu gibi bahanelerle istiyor. Bu firmanın Avcılar'da birden çok faaliyet alanı olduğu için bundan ilk başta şüphelenmiyorlar, bu şekilde parayı alıp birden fazla kişiye satıyor. Tapuyu bir hafta sonra, bir ay sonra, anahtar teslim yapacağım diyerek oyalama sürecinde birden fazla kişiye satıyor. Biz de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.