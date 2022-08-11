Antalya’da akılalmaz olay! Kaçırıldı demişti meğer kendisi alıkoymuş
Antalya'da 4 yaşındaki E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, sosyal medyadan yardım isteyen yabancı uyruklu Y.P.'nin, velayeti eski eşinde olan kızını görüş izninden sonra alıkoyduğu ortaya çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi. Y.P., paylaşımında, "2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E.P., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım" dedi. Kısa sürede yüzlerce paylaşımla yayılan çağrının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.
İnceleme başlatan polis ekipleri, detaylı çalışma ile olayın aslını ortaya çıkardı. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Y.P.'nin, velayeti bir süre önce boşandığı F.P.'de olan kızını görüş izninde alarak geri getirmediği, şehir dışındaki babanın Alanya'ya gelip, çocuğunu alarak götürdüğü tespit edildi. İnceleme sonrası anne Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından Y.P., serbest bırakıldı.
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