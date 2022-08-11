ATM’ye kapasitesinden fazla para yükledi: Paraları yola saçıldı

ÇEVREDEKİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.