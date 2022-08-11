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ATM'ye kapasitesinden fazla para yükledi: Paraları yola saçıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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ATM’ye kapasitesinden fazla para yükledi: Paraları yola saçıldı

Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde, bir banka ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM, paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler, durumu ekiplere bildirdi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

PARALAR YÜKLENDİ SANIP ATM'DEN AYRILDI

İddialara göre, bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.

KAPASİTESİ TAŞTI, PARALAR YOLA SAÇILDI

Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı.

ÇEVREDEKİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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