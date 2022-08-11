ATM'ye kapasitesinden fazla para yükledi: Paraları yola saçıldı
YAŞAM İHA
Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde, bir banka ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM, paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler, durumu ekiplere bildirdi.
Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.
PARALAR YÜKLENDİ SANIP ATM'DEN AYRILDI
İddialara göre, bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.
KAPASİTESİ TAŞTI, PARALAR YOLA SAÇILDI
Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı.
ÇEVREDEKİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER
Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖTV indirimi var mı, gelecek mi? ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi?
- GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler?
- LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?
- Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
- Fenerbahçe Slovacko'yu yendi, turu atladı! Yeni rakip belli...
- SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...