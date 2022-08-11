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Arctic Monkeys'ten olaylı Beyoğlu gecesi! Bakkal ile tartıştılar: Ünlü olsalar da fark etmez

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Arctic Monkeys’ten olaylı Beyoğlu gecesi! Bakkal ile tartıştılar: Ünlü olsalar da fark etmez

Dünyanın en çok dinlenen rock grupları arasında yer alan Arctic Monkeys, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser verdi. Grubun üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley, konser sonrasında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi. Mekanın yakınında bulunan bakkalın önüne, içtikleri alkollerin şişesini koyup, yüksek sesle muhabbet eden grubun üyeleri esnafı kızdırdı. Bakkal ile Cook ve O'malley arasında çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan, İngiliz kökenli ünlü rock grubu Arctic Monkeys iki gün önce İstanbul'da konser verdi.

Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley geçtiğimiz gün Asmalımescit'te bulunan bir mekanda eğlendi.

ARCTIC MONKEYS ÜYELERİ BAKKAL İLE TARTIŞTI

Mekanın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri, içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.

TV100'de yer alan habere göre; dükkanından çıkan bakkal, ekip üyeleriyle tartıştı. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak yanıt verdi.

BAKKALDAN 'SANATÇILAR' UYARISINA YANIT: FARK ETMEZ

Grup üyelerini bakkalın önünden kovan esnaf, dünyaca tanınan sanatçılar olduklarının hatırlatılması üzerine "Fark etmez" yanıtını verdi.

MEKANA GERİ GİRDİLER

Şaşkınlığını gizleyemeyen İngiltere'nin en tanınan müzik grubu üyeleri çareyi mekana girmekte buldu.

GİDECEKLERİ YERİ DE KARIŞTIRDILAR

Bir süre daha sohbet eden grup üyeleri daha sonra İstiklal Caddesi'ne çıktı.

Gidecekleri yeri karıştıran ekip geri dönerek Asmalı Mescit sokaklarında gözden kayboldu.

Bakkal ile grup üyeleri arasında çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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