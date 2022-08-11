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Son dakika: Yalova'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: Yalova’da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA...AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.5 (Mw)

Yer : Merkez (Yalova) Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ

Enlem : 40.5473 N Boylam : 29.3198 E

Derinlik : 7.04 km

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