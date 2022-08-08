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Haberler Galeri Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. 75 yaşındaki H.T.'nin, 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:11
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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.

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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

7 YILLIK KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi.

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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu.

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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kayıp olan Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi.

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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.