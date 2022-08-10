İstanbul’da cinayet! Parktaki saldırı kamerada

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay, 5 Ağustos Cuma günü Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle parka çağırdı. Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Rohat Gün kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan, kaçan Gün'ün arkasından 2 el daha ateş etti. Mermilerden biri Rohat Gün'ün sırtına biri de kafasına isabet etti. 3 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rohat Gün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.