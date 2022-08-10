Şanlıurfa’da bir kişi eşini ve 2 sağlık çalışanını darbetti | Olay güvenlik kamerasında...

HEMŞİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ

Karısına müdahale ederek rapor almasına mani olmaya çalışan Y.A. ve beraberindeki 2 kişi, çıkan arbedede hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti.

Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.