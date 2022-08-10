Fatsa'da işçiler arasında fındık kavgası! Çok sayıda yaralı var
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle fındık işçileri arasında kavga çıktı. Karşılıklı tüfeklerin de ateşlendiği kavgada 12 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Saraytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık hasadı için başka illerden Ordu'ya gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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