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Şanlıurfa'da bir kişi eşini ve 2 sağlık çalışanını darbetti | Olay güvenlik kamerasında...
Karaköprü ilçesinde kocası Y.A. tarafından darbedilen A.A. ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kadının tedavi olup darp raporu almaya çalıştığı esnada kocası Y.A. beraberindeki yakını M.A. ve T.A. da hastaneye geldi.
HEMŞİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİ
Karısına müdahale ederek rapor almasına mani olmaya çalışan Y.A. ve beraberindeki 2 kişi, çıkan arbedede hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti.
Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay yerine gelen polis ekiplerince, Y.A. ile 2 yakını gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darbettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları görülüyor.