Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
Magnum Maserati çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında sorgulanan konular arasında yer alıyor. Magnum Maserati çekilişi her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi görüyor. Magnum çekiliş ile lüks araç hediye ediyor. Çekilişe dondurma çubuklarından çıkan şifre ile katılım sağlanabiliyor. Peki, Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayında başlayan Magnum Maserati kampanyası 30 Eylül'de sona erecek. Çekilişe katılan kimseler kuranın ne zaman çekileceğini öğrenmek istiyor. Peki, Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.
Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
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