İstanbul’da boşandığı karısı ve sevgilisine dehşeti yaşattı! Kurşun yağdıran eski eş tutuklandı

GASP EDİP KAÇMIŞTI

Seher A. ve kaçmaya çalışan Yaşar Ç.'yi bacaklarından vurarak yaralayan ve yaralanan Yaşar Ç.'yi darp eden Taner A, silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Bedir Ç.'yi de darp etti. Sarıyer'de dehşet saçan eski eş, Bedir Ç.'nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Seher A. ve Yaşar Ç., Seyrantepe İlçesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.