Şehit babası imam İbrahim Taşdemir’in hikayesi! İslam’a davet böyle başlamış

"FEDAKÂRCA ÇALIŞANLARA SELAM OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ferdi olarak bu işi yaptığını söyleyen Taşdemir, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 100 binin üzerinde personeli var. Bu arkadaşlarımızın her birinin farklı farklı yerlerde görevi var. Hepsi aslında aynı görevi yapıyor. Namaz kıldırıyor. Cami hizmetleri veriyor ama bunun dışında bulundukları yerin şartlarına uygun olarak onların da keşfettikleri çok farklı yöntemler vardır. Zaman zaman bazı arkadaşlarımızın farklı farklı hizmetler ortaya koyduklarını görüyorum. O arkadaşlarımı da sevgi ve muhabbet ile kucaklıyorum. Ben milletimizin ve devletimizin daha iyiye ve güzele gitmesini, başarıların artmasını diliyorum. Fedakârca çalışan arkadaşlarımı da buradan selam ediyorum. Hep birlikte vatanımıza ve milletimize hizmet edeceğiz" dedi.

İBRAHİM TAŞDEMİR KİMDİR?

1964'de Manisa/Selendi de doğdu. 1975 Kütahya/Simav İlkokulu, 1984 Simav İmam-hatip lisesini bitirdi. 1985 yılında Gaziantep'e imam hatip olarak atandı. 1989-1991Manisa/Salihli de görev yaptı. 1991'de İzmir/Urla iskele Cami'ne atandı. 1994'te İşletme Fakültesi'ni, 1999'da İzmir İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2000-2004 yılları arasında Hollanda'da din hizmetleri müşavirliğine bağlı olarak 4 yıl imam hatiplik görevi yaptı. Tekrar Urla'daki görevine geri döndü. 2015 yılında İzmir/Selçuk'taki İsa Bey Camiine atandı. 03.11.2017 de büyük oğlu, özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir, Diyarbakır'daki terör hücre evine yapılan baskında şehit oldu. Evli ve dört çocuk babası, bir yetim torun dedesi olan İbrahim Taşdemir halen İzmir Selçuk'taki İsa Bey Camiinde imam hatip olarak görevine devam ediyor.