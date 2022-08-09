Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı! Çekiçle çinilerin kırıldığı anlar kamerada
Son dakika haberleri… Geçen günlerde Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiç ile yapılan saldırıya dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde elinde çekiç olan şahsın dua eden vatandaşların arasından geçerek çinileri kırmaya başladığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Eyüp Sultan Türbesine geçen gün saat 21.30 sularında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.
GÜVENLİL GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
YÜZDE 80 ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.
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