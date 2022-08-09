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Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı! Çekiçle çinilerin kırıldığı anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Eyüp Sultan Türbesi’ne saldırı! Çekiçle çinilerin kırıldığı anlar kamerada

Son dakika haberleri… Geçen günlerde Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiç ile yapılan saldırıya dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde elinde çekiç olan şahsın dua eden vatandaşların arasından geçerek çinileri kırmaya başladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Eyüp Sultan Türbesine geçen gün saat 21.30 sularında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

GÜVENLİL GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

YÜZDE 80 ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.

Eyüp Sultan’a çirkin saldırı kamerada EYÜP SULTAN'A ÇİRKİN SALDIRI KAMERADA

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