Jandarma "karayolunda garip bir cisim ilerliyor" ihbarına gitti! Güneşte parlayan araç herkesin dikkatini çekti

"HIZLI BİR ŞEKİLDE BİR BENZİN İSTASYONUNA ULAŞTIK VE LASTİĞİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin'de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, "İstanbul'dan başlayıp Bursa'da devam eden ve dünde Eskişehir'de konakladığımız yolculuğun şuan 3. günündeyiz, Konya'ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Karakuş, İstanbul'dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti.