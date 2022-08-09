Adana’da inanılmaz olay: Komşusuna ‘seni kocamla evlendireyim’ dedi! Bunu duyan oğlu öyle bir şey yaptı ki…

Adana'da 59 yaşındaki S.K., aynı mahallede oturan 50 yaşındaki D.A.'ya , "Seni kocamla evlendirelim" teklifinde bulundu. D.A. da bu teklifi kabul etmedi.

Olayı duyan D.A.'nın 18 yaşındaki oğlu Hüseyin A., arkadaşlarıyla gittiği S.K.'nin evine pompalı tüfekle ateş açıp, bu anları kayda aldı. Hüseyin A. ile Murat K. (19) ile Umut A. (20), operasyonla yakalandı.