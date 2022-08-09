Adana’da inanılmaz olay: Komşusuna ‘seni kocamla evlendireyim’ dedi! Bunu duyan oğlu öyle bir şey yaptı ki…
Duyanın kulaklarına inanamadığı olay Adana'da yaşandı. S.K. adlı şahıs, komşusu D.A'ya "Seni kocamla evlendirelim" dedi. Neye uğradığını şaşıran genç kadın da bu ahlaksız teklifi geri çevirdi. S.K, de sosyal medyadan D.A.’ya mesaj göndererek teklifi yineledi. Olayı duyan D.A'nın oğlu da adeta çılgına döndü ve…
Adana'da 59 yaşındaki S.K., aynı mahallede oturan 50 yaşındaki D.A.'ya , "Seni kocamla evlendirelim" teklifinde bulundu. D.A. da bu teklifi kabul etmedi.
Olayı duyan D.A.'nın 18 yaşındaki oğlu Hüseyin A., arkadaşlarıyla gittiği S.K.'nin evine pompalı tüfekle ateş açıp, bu anları kayda aldı. Hüseyin A. ile Murat K. (19) ile Umut A. (20), operasyonla yakalandı.
"SENİ KOCAMLA EVLENDİRELİM"
Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.
EVİNE POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI
Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti.
Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?
- ÖSYM KPSS tarihleri: 2022 Lisans KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans ve ÖABT sınav tarihi ne zaman, ayın kaçında?
- EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
- Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
- YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
- ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav yerleri belli oldu mu?
- Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- PMYO 2022 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PMYO başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri açıklandı mı?
- BİLSEM mülakatları ne zaman bitiyor? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?
- Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...