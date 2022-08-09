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Adana’da inanılmaz olay: Komşusuna ‘seni kocamla evlendireyim’ dedi! Bunu duyan oğlu öyle bir şey yaptı ki…

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Adana’da inanılmaz olay: Komşusuna ‘seni kocamla evlendireyim’ dedi! Bunu duyan oğlu öyle bir şey yaptı ki…

Duyanın kulaklarına inanamadığı olay Adana'da yaşandı. S.K. adlı şahıs, komşusu D.A'ya "Seni kocamla evlendirelim" dedi. Neye uğradığını şaşıran genç kadın da bu ahlaksız teklifi geri çevirdi. S.K, de sosyal medyadan D.A.’ya mesaj göndererek teklifi yineledi. Olayı duyan D.A'nın oğlu da adeta çılgına döndü ve…

Adana'da 59 yaşındaki S.K., aynı mahallede oturan 50 yaşındaki D.A.'ya , "Seni kocamla evlendirelim" teklifinde bulundu. D.A. da bu teklifi kabul etmedi.

Olayı duyan D.A.'nın 18 yaşındaki oğlu Hüseyin A., arkadaşlarıyla gittiği S.K.'nin evine pompalı tüfekle ateş açıp, bu anları kayda aldı. Hüseyin A. ile Murat K. (19) ile Umut A. (20), operasyonla yakalandı.

"SENİ KOCAMLA EVLENDİRELİM"

Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.

EVİNE POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti.

Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşudan iğren teklif: ‘Seni kocamla evlendireyim’ KOMŞUDAN İĞREN TEKLİF: 'SENİ KOCAMLA EVLENDİREYİM'

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