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Kağıthane’de 2 çocuk annesinin kahreden ölümü! Cam silerken düştü, kocasının son bakışı boğazları düğümledi, kızının feryadı yürek yaktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Kağıthane’de 2 çocuk annesinin kahreden ölümü! Cam silerken düştü, kocasının son bakışı boğazları düğümledi, kızının feryadı yürek yaktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evde temizlik yapan 41 yaşındaki kadın, pencereyi sildiği sırada dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde yaşamını yitiren kadının, kötü haberi duyup gelen kocasının son bakışı boğazları düğümledi. Kızı da bir yakınına sarılarak “annem” diye ağladı…

Olay, saat 14.30 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Güllü Daldıran, öğle sularında evinde temizlik yapmaya başladı.

Bir müddet sonra cama çıkan kadın, pencereleri silmek için uzanmak istedi.

O sırada dengesini kaybeden kadın, 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılarak feci şekilde yaşamını yitiren kadın için vatandaşlar sağlık ve emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

CAM SİLERKEN 5. KATTAN YERE ÇAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedenin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, kadının cam silerken düştüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASININ SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Dalkıran, koşarak olay yerine geldi.

Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı yürekleri dağladı. Kadının, kızı ise yakınına sarılarak "annem" diye ağladı.

Feci şekilde can veren eşine son bakışı yürek yakı FECİ ŞEKİLDE CAN VEREN EŞİNE SON BAKIŞI YÜREK YAKI
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