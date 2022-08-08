Kağıthane’de 2 çocuk annesinin kahreden ölümü! Cam silerken düştü, kocasının son bakışı boğazları düğümledi, kızının feryadı yürek yaktı

CAM SİLERKEN 5. KATTAN YERE ÇAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedenin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı.