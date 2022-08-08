08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Beşiktaş'ta ATM'de yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Beşiktaş’ta ATM’de yangın

Son dakika haberine göre: Beşiktaş'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.

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