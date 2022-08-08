İzmir’de bu kadarı olmaz dedirten hırsızlık! Engelli adamın motosikletini çaldılar
YAŞAM DHA
İzmir’de bedensel engelli bir kişinin kendisine özel olarak yaptırılan motosikleti, 2 kişi tarafından çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olay, 4 Ağustos günü saat 05.00 sularında Göksu Mahallesi 695/4 Sokak'ta meydana geldi. Bedensel engelli olan Seyfettin Ağral'ın, kendisine özel yaptırdığı motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Ağral, durumu fark edip polise bildirdi. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli bir kişinin sokağı gözetlediği diğerinin ise Ağral'ın motosikletini çaldığı görüldü.
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