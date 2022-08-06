Türkiye’yi sarsan olayda gelişme! Eşini 38 yerinden bıçaklamıştı | 18 yıl hapis cezası alan cani kocaya mahkemeden yeni karar
İzmir'de 2 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Aycan B.'yi 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan, cani koca Burak Kıncı, indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi, çifti boşarken, müşterek çocukların velayetini anneye verdi. Burak Kıncı, çocuklarını görme hakkından da menedildi.
Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Aycan B., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kıncı hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamanın ardından mahkeme, Kıncı'yı indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
VELAYET ANNEYE
Burak Kıncı, cezaevine girerken, o dönem anlaşmalı olarak açılan boşanma davası da yaralama olayının ardından çekişmeliye döndü. 5 yıl önce açılan boşanma davasında da karar çıktı. Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi çifti boşadı, müşterek çocukların velayetini Aycan B.'ye verdi. Mahkeme, kararında çocuklarla babaları arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığını belirtti. Aile mahkemesinin kararına göre Kıncı, çocuklarını ayın belirli dönemlerinde de göremeyecek.
"MAHKEME YERİNDE KARAR ALDI"
Burak Kıncı'nın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, kararı değerlendirdi. Berber, "Yargılamada çocukların velayetinin anneye verilmesini istedik. Bunun yanı sıra karşı tarafın cezaevinde olduğunu, çocuklara bakma imkanının olmadığını, işlediği eylemle çocukların üstün menfaatinin sağlanması amacının erkek tarafından hiçbir şekilde sağlanamayacağı yönünde yazılı beyanları mahkemeye sunmuştuk. Boşanma davalarında gerek tarafların anlaşmasıyla gerekse mahkemenin belirlemesiyle müşterek çocuklarla velayeti almayan taraf arasında kişisel münasebet kurulur. Yani velayeti almayan taraf, belirlenen zamanlarda çocuklarını görebilme hakkına sahip olur ancak bu dosyada bu gerçekleşmedi. Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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