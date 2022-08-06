Türkiye’yi sarsan olayda gelişme! Eşini 38 yerinden bıçaklamıştı | 18 yıl hapis cezası alan cani kocaya mahkemeden yeni karar

"MAHKEME YERİNDE KARAR ALDI"

Burak Kıncı'nın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, kararı değerlendirdi. Berber, "Yargılamada çocukların velayetinin anneye verilmesini istedik. Bunun yanı sıra karşı tarafın cezaevinde olduğunu, çocuklara bakma imkanının olmadığını, işlediği eylemle çocukların üstün menfaatinin sağlanması amacının erkek tarafından hiçbir şekilde sağlanamayacağı yönünde yazılı beyanları mahkemeye sunmuştuk. Boşanma davalarında gerek tarafların anlaşmasıyla gerekse mahkemenin belirlemesiyle müşterek çocuklarla velayeti almayan taraf arasında kişisel münasebet kurulur. Yani velayeti almayan taraf, belirlenen zamanlarda çocuklarını görebilme hakkına sahip olur ancak bu dosyada bu gerçekleşmedi. Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.