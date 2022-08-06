Duştan çıkınca fark etti! Kirasını 3 ay ödeyemedi ev sahibi çelik kapıyı söktü

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, "Duştayken ev sahibim geldi. Biranda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim" diye konuştu.