İstanbul’da şaşırtan görüntüler! Taksinin üstünde yolculuk
İstanbul’da kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan adam yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. İlginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan olay, geçen Salı saat 18.30'da sularında meydana geldi. Tunay Çağla kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine doğru motosikletiyle ilerlerken önündeki taksinin sürücüsünün kolunu elini camdan çıkararak sigara içtiğini fark etti.
Tunay Çağla, bunun üzerine Şat'a hızlı gelen motosikletlilerin koluna çarpabileceğini söyledi.
Uyarının ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsü Yasin Şat'ın kendisini sıkıştırdığını iddia eden Tunay Çağla motosikletinden inerek taksinin yanına gitti. Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Çağla, polisi arayacağını söyledi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Çağla'nın polisi arayacağını duyan Yasin Şat ve Soner Şat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı. Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı. Yasin Şat, kullandığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken Tunay Çağla ise polise giderek şikayetçi oldu.
GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Çağla'nın şikayeti üzerine inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Yasin Şat ile Soner Şat'ı gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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