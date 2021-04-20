İzmir'de vahşet! Karısını 38 yerinden bıçakladı! “Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin”
İzmir’de boşanmak istediği eşi Burak Kıncı tarafından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanan Aycan Kıncı, eve dönme teklifini kabul etmediği eşinin “Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin” diyerek kendisini 38 kez bıçakladığını anlattı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı (26), 3 Kasım 2020'de boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23) konuşmak için dönerciye davet etti. Genç kadın, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Kıncı da cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Kıncı hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Davanın bugün görülen ilk celsesine tutuklu sanık Burak Kıncı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Aycan Kıncı ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme başkanının iddianameyi okumasıyla açılan celsede, ifadesi alınan Burak Kıncı, Aycan Kıncı'nın hayatında başka biri olduğunu söylediğini savunarak, "Eşimle aramızda boşanma davası vardı. Çocuklarım için eşimle buluşmak istedim ve onu arayıp işyerine geleceğimi söyledim. O da kabul ettikten sonra Karşıyaka Çarşı'da bulunan kebapçıya gittik. Yemekten sonra çay içerken, Aycan'ın iş arkadaşı Naz da yanımıza geldi. Bizimle çay içtikten sonra o kalktı. Yeniden yalnız kaldığımızda Aycan'dan akşam eve gelmesini istedim. Kızım ve oğlum benimleydi, annelerini görmek istiyorlardı. 'Sen geldiğinde ben çıkarım' dedim. Önce işi olduğunu, ardından da hayatında başka biri olduğunu söyledi. Bunun üzerine cebimden çıkardım bıçağı önce boğazıma götürüp kendimi öldüreceğimi söyledim. O da bana, 'Öl senden kurtulayım. Çocuklarını da istemiyorum' dedi. Bıçağı ona yönelttim ve gerisini hatırlamıyorum" dedi.
Mahkeme başkanının buluşmaya giderken neden bıçakla gittiği sorusuna ise sanık Burak Kıncı, "Buluşmaya gelmeseydi kendimi öldürecektim" yanıtını verdi.
"YEMEĞİNİ GÜZELCE YE BU SON YEMEĞİN"
Sanığın ardından ifadesi alınan Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın kendisine "Bana yar olmayacaksan seni kimseye yar etmem" dedikten sonra kendisini bıçaklamaya başladığını söyleyerek, "Olaydan bir gün önce bana, dönmemem halinde çocukları yurda göndereceğini söyleyen mesajlar attı. Olay sabahı da arayıp barışmak istediğini söyledi. Görüşme teklifini kabul etmeyeceğimi söyledim. Ancak çocuklarımızla ilgili konuşmak istediğini belirtince görüşmeyi kabul ettim. Kebapçıya gittiğimizde ısrarla eve dönüp dönmeyeceğimi sordu. Ben olumsuz yanıt verince sırtımı sıvazlayarak 'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' dedi. Yanımda oturduğu için kalkamadım. Bir ara çalışma arkadaşım da yanımıza uğramıştı. Burak, onu da zorla gönderdi. Bir kez daha eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Olumsuz yanıt alınca cebinden bıçak çıkardı ve 'Bana yar olmayacaksan seni kimseye yar etmem' dedikten sonra beni bıçaklamaya başladı. Yardım etmeye çalışanlara bıçağı göstererek 'Yaklaşmayın' dedi. Etraftakiler ona sandalye atınca beni bıraktı" dedi.
Burak Kıncı tarafından yöneltilen suçlamalara da cevap veren Aycan Kıncı, "Eşimi asla aldatmadım. Konuşurken de hayatımda birinin olduğunu söylemedim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınması ve yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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