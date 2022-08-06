Bahis çetesine milyarlık baskın! TOTOBO çökertildi akıl defteri ele geçirildi

UCU SINIR DIŞINA UZANIYOR

Elebaşılığını Özkan G.'nin yaptığı sanal bahis çetesinin 75 üyesinden birçoğu PKK ve farklı terör örgütleriyle bağlantılıydı. Bir kısmı cezaevine girip çıkmıştı. Sanal bahis çetesini yöneten Özkan G. de kendi örgütünü kurmuştu. Hem Özkan G. hem de diğer çete üyeleri, izlerini kaybettirmek için sürekli numara değiştiriyor, daha çok yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatlarını kullanıyorlardı. Soruşturma kapsamında çete üyelerinin banka hesaplarında 1 milyar TL'den fazla para trafiğinin olduğu ortaya çıktı.