Bahis çetesine milyarlık baskın! TOTOBO çökertildi akıl defteri ele geçirildi
TOTOBO isimli sanal bahis sitesini incelemeye alan ekipler, kumar oynatanların PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantısını tespit etti. 8 ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyonda elebaşı Özkan G.'nin de aralarında olduğu 57 kişi kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda kullanıcı sayısı artan TOTOBO isimli Sanal Bahis sitesini mercek altına aldı. Polis ekipleri 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından sanal bahis ile Terör örgütleri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarttı.
UCU SINIR DIŞINA UZANIYOR
Elebaşılığını Özkan G.'nin yaptığı sanal bahis çetesinin 75 üyesinden birçoğu PKK ve farklı terör örgütleriyle bağlantılıydı. Bir kısmı cezaevine girip çıkmıştı. Sanal bahis çetesini yöneten Özkan G. de kendi örgütünü kurmuştu. Hem Özkan G. hem de diğer çete üyeleri, izlerini kaybettirmek için sürekli numara değiştiriyor, daha çok yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatlarını kullanıyorlardı. Soruşturma kapsamında çete üyelerinin banka hesaplarında 1 milyar TL'den fazla para trafiğinin olduğu ortaya çıktı.
Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekleşen para trafiğinin ucu Kuzey Makedonya'ya kadar uzanıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün soruşturmayla ilgili 75 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul polisi Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'in de arasında olduğu 8 ilde eşzamanlı operasyonlar yaparak elebaşı Özkan G.'nin de arasında olduğu 57 kişiyi yakaladı. Hakkında gözaltı kararı olanlardan birinin cezaevinde, 3'ünün ise yurtdışında oldukları belirlendi.
AKIL DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve bir sahte kimliğin yanı sıra, örgütün para trafiği ve sanal bahis oyunundaki kullanıcı bilgilerinin kayıt altına alındığı ajandaya el koyuldu. Ajandanın detaylı olarak incelemeye alınacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kullandığı 4 lüks otomobil ile yaklaşık 100 bin lira nakit para, 3 bin 100 dolar ve bin 400 Euro'ya da el koyuldu.
VİLLA, BENTLEY ROLLS ROYCE...
Sanal bahis çetesi üyelerinin aylık kirası 50 ile 60 bin lirayı bulan villalarda yaşadığı, Bentley ve Rolls Royce gibi ultra lüks otomobiller kullandıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin pahalı otellerdeki tatilleri de takipteydi. Operasyondan sonra el konulan otomobiller emniyetin bahçesine getirildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, "TOTOBO" İSİMLİ YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN ÇÖKERTİLDİĞİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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