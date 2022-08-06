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Son dakika: Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: Maltepe’de şüpheli ölüm: Yakınları sinir krizi geçirdi

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe’de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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