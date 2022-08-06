Diyarbakır’da ölümlü kazaya neden olan kaymakamın tahliye talebine ret
Diyarbakır’da alkollü olarak resmi araç kullanırken yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne sebep olan ardında da başka bir araca çarpan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun tahliye talebi reddedildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen ay alkollü araç kullanırken çarptığı 13 yaşındaki Muhammet Çelik'in ölümüne sebep olan Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.
Kaza, 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarptı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 2.7 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.
13 YIL HAPİS TALEBİ
Sabah'ın haberine göre, Server Sinanoğlu'nun taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 10 yıl, kendisine tahsis edilen resmi makam aracını bulunduğu ilçe sınırları dışına görev haricinde çıkardığı için taşıt kanununa muhalefet suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapsi istendi.
ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ
Diyarbakır'da cezaevine konulan Kaymakam Sinanoğlu'nun avukatları bir üst mahkemeye tutukluluğa itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Sinanoğlu'nun adresinin ve yaptığı görevin göz önünde bulundurularak kaçma şüphesinin bulunamayacağını gerekçe gösterip yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Kaymakam Sinanoğlu'nun, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak Cumhuriyet Savcılığı, karara itiraz ederek kaymakamın tutuklu yargılanmasını istedi. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bularak Kaymakam Sinanoğlu'nun tahliye talebini reddetti. Hakkında iki ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istenen Sinanoğlu'nun yargılanmasına önünüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
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