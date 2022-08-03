Bisikletli kızlara çarpan sürücü kaçtı! ‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’

"PLAKAYI DÜŞÜRMESE BELKİ DE HİÇ BULUNMAYACAKTI"

Kaza anına şahit olan genç kızın arkadaşı Nazlı Özkan, "Sahil yolunun kum tarafından gidiyorduk. Ben aracı o esnada gördüm. İlk benim üzerime sürdü, görünce de çığlık attım. Kenara geçip arkamı döndüğümde Aleyna'nın bağırdığını ve aracın çarptığını gördüm. O an neye uğradığımı şaşırdım ve şoka girdim. Aleyna'yı kanlar içinde görünce çok kötü oldum ve öleceğini düşündüm. Neye uğradığımızı şaşırdık, başımıza gelmez sanırdık. O sürücünün bunu bize yaşatmaya hakkı yok. İkimize birden çarpabilirdi. Sola kaçtığım için kendimi de suçluyorum. Rüyalarıma giriyor. O sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Plakayı düşürmese belki de hiç bulunmayacaktı" şeklinde konuştu.