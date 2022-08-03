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Bisikletli kızlara çarpan sürücü kaçtı! ‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Bisikletli kızlara çarpan sürücü kaçtı! ‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’

Sakarya Karasu’da bisikletli genç kıza çarptıktan sonra sırra kadem basan araç şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kabusu yaşayan genç kız, "Bana çarpıp kaçması insanlık değil. Eğer aracın sileceklerine tutunmasaydım belki de ölmüştüm" şeklinde konuştu.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde 3 gün önce yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. hakimiyetindeki 42 ABL 204 plakalı araç, arkadaşıyla bisiklet kullanan 19 yaşındaki Aleyna Gürpınar'a çarptıktan sonra ortalıktan kayboldu.

BURUN VE ELMACIK KEMİKLERİ KIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burnu ve elmacık kemikleri kırılan genç kız, ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise iki kıza dehşeti yaşatan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

"SİLECEKLERDEN TUTUNDUM BEN TUTUNMAYA ÇALIŞIRKEN, ARAÇ SAHİBİ SAĞA SOLA HAREKET EDEREK BENİ YERE DÜŞÜRDÜ"

Arkadaşıyla bisiklet turu yaparken dehşeti yaşayan genç kız, hastanede tamamlanan tedavisi sonrasında taburcu oldu. Kendisine çarpan sürücünün serbest kalmasına sitem eden Gürpınar, "Sahil yolunda arkadaşımla birlikte bisikletle ilerlerken bir araç oldukça süratle şekilde üzerimize sürdü ve bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletim havalandı, ben de aracın kaportasına çıktım. O anki korkuyla sileceklerden tutundum. Ben tutunmaya çalışırken, araç sahibi sağa sola hareket ederek beni yere düşürdü. Yere düşerken kendimi sol tarafa atmasam altında kalıp ezilecektim" dedi.

"ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, ÇARPTIKTAN SONRA DURMADI"

Kendisine çarpan aracın durmayarak yoluna devam ettiğini aktaran Gürpınar, "Beni adeta öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı. Eğer dursaydı bu kadar yaralanmayacaktım. 19 yaşındayım, burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Ailemin yardımı olmadan yürüyemiyorum bile. Olay, rüyalarımdan çıkmıyor. Vicdansızca kaçtı, beni orada öylece bıraktı. Kalbi olmayan bir insanmış. Kaza yerinde bırakıldığımda öleceğimi sandım. Hatta öldüm sandım, hastanede yaşadığımı fark ettim. Bugün bana bunu yapan, başkasına neler yapmaz? Her yerde kaza olabilir. Ama bırakıp kaçması insanlık değil" diye konuştu.

"PLAKAYI DÜŞÜRMESE BELKİ DE HİÇ BULUNMAYACAKTI"

Kaza anına şahit olan genç kızın arkadaşı Nazlı Özkan, "Sahil yolunun kum tarafından gidiyorduk. Ben aracı o esnada gördüm. İlk benim üzerime sürdü, görünce de çığlık attım. Kenara geçip arkamı döndüğümde Aleyna'nın bağırdığını ve aracın çarptığını gördüm. O an neye uğradığımı şaşırdım ve şoka girdim. Aleyna'yı kanlar içinde görünce çok kötü oldum ve öleceğini düşündüm. Neye uğradığımızı şaşırdık, başımıza gelmez sanırdık. O sürücünün bunu bize yaşatmaya hakkı yok. İkimize birden çarpabilirdi. Sola kaçtığım için kendimi de suçluyorum. Rüyalarıma giriyor. O sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Plakayı düşürmese belki de hiç bulunmayacaktı" şeklinde konuştu.

‘Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı’ 'BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, ÇARPTIKTAN SONRA DURMADI'

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