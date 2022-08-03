Sivas’ta 13 yaşındaki kayıp çocuk bulundu! "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim"

Oğlunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ercan Demir ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Dağda, bayırda, her yerde arayıp çocuğumu buldular" dedi.

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