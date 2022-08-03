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Sivas’ta 13 yaşındaki kayıp çocuk bulundu! "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim"

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Sivas’ta 13 yaşındaki kayıp çocuk bulundu! Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim

Sivas'ta, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olan 13 yaşındaki Mehmet Demir kayboldu. Aile bir süre çocuklarını aradıktan sonra sonuç alamayınca çareyi jandarma ve AFAD ekiplerine haber vermekte buldu. Gece yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince ekipler, yeniden arama çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunan çocuk, "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim" dedi.

Diyarbakır'dan çobanlık yapan ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Mehmet Demir, dün akşam Karşıyaka Mahallesi'nde kaldıkları eve dönmedi. Bir süre çevrede arama yapan ailesi sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Gece yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler bu sabah Karşıyaka Mahallesi ve yakınındaki Serpincik Göleti civarında yeniden arama çalışması başlattı.

Aramalarda jandarma iz takip köpeği Peron da yer aldı. Bölgede aramalar sürerken Mehmet'in kent merkezinde bulunduğu bilgisi geldi. Mehmet Demir, ailesine teslim edildi.

Mahalleden dün gezmek için kent merkezine geldiğini söyleyen Demir, "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim. Geceyi de camide geçirdim" dedi.

Oğlunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ercan Demir ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Dağda, bayırda, her yerde arayıp çocuğumu buldular" dedi.

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