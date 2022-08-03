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Kağıthane’de aşırı yüklü kamyonet yokuşu çıkamayınca ortalığı savaş alanına çevirdi! Önce direğe çarptı sonra yan yattı: O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Kağıthane’de aşırı yüklü kamyonet yokuşu çıkamayınca ortalığı savaş alanına çevirdi! Önce direğe çarptı sonra yan yattı: O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane’de aşırı yüklü kamyonet yokuş yukarıya çıkacağı esnada geri geri kaymaya başladı. Aydınlatma direğine çarpıp kaldırıma çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza kameralara anbean kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 19.00 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akşam sularında34 AAV 528 plakalı kamyonet ile hareket halindeki sürücü Hacı Duran Cekit, dik bir yokuşu tırmanmak istedi.

Bir müddet yokuşu çıkan sürücü Cekit, önündeki aracın frene basması sonucu durdu.

AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİKTEN SONRA…

Tekrar kalkış yapmak isteyen sürücü Cekit, aşırı yüklü olması nedeniyle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Sürücünün frene basmasına rağmen bir türlü duramayan kamyonet, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırıma çıkarak birkaç yere daha çarptı.

O ANLAR KAMERADA

Kamyonet ardından büyük bir gürültüyle devrilerek yan yattı. Kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Cekit'i ayakta tedavi etti.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından yan yatan kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aşırı yüklü kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi AŞIRI YÜKLÜ KAMYONET ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

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