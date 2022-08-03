Kağıthane’de aşırı yüklü kamyonet yokuşu çıkamayınca ortalığı savaş alanına çevirdi! Önce direğe çarptı sonra yan yattı: O anlar kamerada

AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİKTEN SONRA…

Tekrar kalkış yapmak isteyen sürücü Cekit, aşırı yüklü olması nedeniyle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Sürücünün frene basmasına rağmen bir türlü duramayan kamyonet, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırıma çıkarak birkaç yere daha çarptı.