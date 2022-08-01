Kuyumcuda yere yığıldı! Çenesi kilitlenip dili boğazına kaçtı

ÇENESİ KİLİTLENDİ DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Diyabet hastası adam tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, adamın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.

Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.