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Kuyumcuda yere yığıldı! Çenesi kilitlenip dili boğazına kaçtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Kuyumcuda yere yığıldı! Çenesi kilitlenip dili boğazına kaçtı

Elazığ’da bir kuyumcu dükkanında akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kuyumcuya gelen adam kan şekerinin düşmesiyle bir anda yere yığıldı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen adamın o anda çenesinin kilitlenip dilinin boğazına kaçtığı öğrenildi. Kuyumcunun müdahalesiyle kurtulan adamın yaşadığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki dükkanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

"ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken "Şekerim düştü" dedi.

ÇENESİ KİLİTLENDİ DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Diyabet hastası adam tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, adamın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.

Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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