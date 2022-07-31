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Burdur'da orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Burdur’da orman yangını çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyünde saat 16.30 sıralarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.

Burdur’da orman yangını çıktı BURDUR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu.

"KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Burdur AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Arslantaş, "Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

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