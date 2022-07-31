Burdur'da orman yangını çıktı
Burdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyünde saat 16.30 sıralarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor.
Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu.
"KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Burdur AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Arslantaş, "Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
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