Bursa’da baba ile oğlunun kahreden ölümü
Bursa'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR’a çarpan araçta yaşamını yitiren 49 yaşındaki Selçuk Türkmen ve 13 yaşındaki oğlu Mustafa Türkmen, toprağa verildi. Aynı araçta ağır yaralanan 41 yaşındaki anne Meryem Özlem Türkmen ile 18 yaşındaki oğulları Emirhan Türkmen’in de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 60 yaşındaki TIR sürücüsü Feyzi Öztürk de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde gerçekleşti.
Feyzi Öztürk, yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR'la kavşaktan 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik'ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, içindeki Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koştu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen de yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Meryem Özlem Türkmen ile Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE VE OĞLUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Selçuk Türkmen ile oğlu Mustafa Türkmen için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından baba ve oğlu, Engürücük Mezarlığı'na defnedildi. Meryem Özlem Türkmen ve oğlu Emirhan Türkmen'in hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
- TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?
- Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?
- KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gerekli belgeler ve yasak olanlar neler?
- Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika?
- Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?
- Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları
- Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi
- Muharrem ayı faziletleri: Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar...