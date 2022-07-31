Sıcak havalara sağanak yağış molası! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Çok sayıda ili etkisi altına alacak... İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu

Yüzde 12 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, sıcaklığı 41 derece olarak gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığının 18.00'den sonra 27 dereceye kadar düşeceği, nem oranını ise yüzde 43'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor.