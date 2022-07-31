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Sıcak havalara sağanak yağış molası! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok sayıda ili etkisi altına alacak... İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Sıcak havalara sağanak yağış molası! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Çok sayıda ili etkisi altına alacak... İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde yüksek seyreden sıcaklıkların, sağanak yağışla birlikte düşeceği ve yağışın ülkenin büyük bölümünde etkili olacağı görüldü. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu haritalarında yurt genelinde yüksek seyreden hava sıcaklıklarının bir süre etkili olacak sağanak yağışla düşeceği kaydedildi.

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehri etkisi altına alacak sağanak yağışın hafta boyu sürmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

SICAK HAVA BUNALTIYOR

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da etkisini gösteriyor.

Gaziantep'te hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 12 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, sıcaklığı 41 derece olarak gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığının 18.00'den sonra 27 dereceye kadar düşeceği, nem oranını ise yüzde 43'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'YA AKIN VAR

Antalya'da, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde sabaha karşı hava sıcaklığını 25 derece, deniz suyu sıcaklığını 30 derece ölçtü. Yüzde 74'e ulaşan nem, görüş mesafesini etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde de nemin etkisi hissedildi. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Seyir terasında duranlar nem nedeniyle kenti izleyemedi. Serinlemek isteyen tatilciler ise sahillere akın etti.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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