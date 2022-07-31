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Ağrı'da camide cinayet: Tamire gitti öldürüldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Ağrı’da camide cinayet: Tamire gitti öldürüldü

Ağrı'nın Merkez ilçesinde, hoparlörü tamir etmek üzere üzere bir camiye giden kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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