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İzmit'te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde duran 67 yaşındaki Cahit Özen'in aracına kamyonet çarptı. Kaza sonrası yola savrulan talihsiz adamın üzerinden otomobil geçti. Özen olay yerinde can verirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 18:37Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 18:40