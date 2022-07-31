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Haberler Galeri İzmit'te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

İzmit'te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde duran 67 yaşındaki Cahit Özen'in aracına kamyonet çarptı. Kaza sonrası yola savrulan talihsiz adamın üzerinden otomobil geçti. Özen olay yerinde can verirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 18:40
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İzmit’te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Kaza saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkinde meydana geldi.

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İzmit’te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

İstanbul yönünde ilerleyen Cahit Özen, idaresindeki 06 SF 704 plakalı otomobili, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde durdurdu.

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İzmit’te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Özen, yedek lastiği almak için aracın bagajındaki eşyaları boşalttığı sırada, plakası belirlenemeyen bir kamyonet otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı.

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İzmit’te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cahit Özen'e, arkadan gelen Oktay K. idaresindeki 41 TM 661 plakalı otomobil de çarptı.

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İzmit’te akılalmaz ölüm! Stepneyi çıkarırken canından oldu: Önce kamyonet sonra otomobil çarptı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.