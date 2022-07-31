Muğla’da haber alınamayan muhtarın oğlunun cesedi af tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesi Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu Turan Can Ölmez, geçen akşam eve geri dönmedi. Turan Can Ölmez'e cep telefonuyla da irtibat baba Ölmez, akrabaları ile beraber oğlunu aramaya başladı. JANDARMAYA İHBAR ETTİ Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. CESEDİ GÖL KENARINDA TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU Jandarma ve yakınlarınca aranan Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. YAKINLARI KALP KRİZİ Bu sırada Ölmez'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ölmez'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada olay ile ilgili şüpheliler E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN