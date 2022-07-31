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Muğla’da haber alınamayan muhtarın oğlunun cesedi af tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Muğla’da haber alınamayan muhtarın oğlunun cesedi af tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan 26 yaşındaki oğlu Turan Can Ölmez’in cesedi, göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Talihsiz gencin yakınları haberi alınca sinir krizi geçirdi.

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