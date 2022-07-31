SON DAKİKA: Oyuncu Rauf Altıntak vefat etti | Rauf Altıntak kimdir?

Sinema ve dizilerde de rol alan Rauf Altıntak, Şehir Tiyatroları'nda "3. Selim (Kılıç Ve Ney)", "Ali Baba Ve Kırk Haramiler", "Alis Harikalar Ülkesinde", "Balaban Ağa", "Boğaç Han (Dede Korkut)", "Cyrano de Bergerac", "Hamlet", "İbiş'in Rüyası", "İstanbul'un Gözleri Mahmur", "Kezban", "Köşebaşı", "Misafir", "Resimli Osmanlı Tarihi" ve "Şu Bizim Evliya Çelebi"nin de arasında bulunduğu oyunlarda seyirci karşısına çıktı.

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