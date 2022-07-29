Trakya’nın ardından Samsun’da da tırtıl görüldü! Çiftçiler harekete geçti

TRAKYA'DA GÖRÜNEN TIRTIL DEĞİL

Gereken yerlere müracaat ettiğini söyleyen ayçiçeği üreticisi Saffet Çetin ise "İlçe tarım yetkilileri incelemeye geldi. 'Trakya'da görünen tırtıl değil, başka bir tırtıl' dediler. İlaçlama için yardım bekliyoruz. Ayçiçeği tarlalarının ilaçlanmasını istiyoruz. Tırtıla karşı hangi ilaçları kullanacağız, biz bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Dronla ilaçladık hatta bal arılarına zarar vermemek için özellikle gece 24.00'ten sonra bu ilaçlamayı yaptık. Yalnız kendi halimizde bu güce yetişemeyeceğimiz için destek bekliyoruz. Şu anda yüzde 30 kaybımız var. Devletimizden ricamız ilaç ya da ilaçlama konusunda bize yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.