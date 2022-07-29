Trakya'nın ardından Samsun'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler harekete geçti
Trakya'da ile İstanbul Çatalca'da görülen tırtılın akabinde de şimdi de Samsun Bafra'da tırtıl görüldü. Samsun’un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl çiftçiler alarma geçirdi. Üreticiler tırtılının ayçiçeğine çok zarar verdiğini ifade ederek mücadele için yardım istediler.
Bafra'da 22 mahallede 13 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği tarlalarında tırtıla rastlandı.
Yaptıkları ilaçlama neticesinde bir sonuç elde edemediklerini belirten üreticiler kendilerine yardım edilmesini talep ediyor.
KARADENİZ BİRLİK Vezirköprü Müdürü Fenni Çitçi de ayçiçeği ekili alanlarda inceleme gerçekleştirdi.
"TIRTILLAR GİTTİKÇE ÇOĞALIYOR"
Üretici Salih Erken, "Aslında ayçiçeklerini ilaçladık ama ilaçladığımız halde yine bir sonuç alamadık. Bunun başka türlü bir denetimi varsa gelsinler, yerinde görsünler. Bu tırtılın ilacı nedir, var mı yok mu? Bunu bir şekilde imha etmek zorundayız. Yoksa bu çiçekler büyük zarar görecek, verim düşecek. Dronla ilaç attık ama bir sonuç alamadık. Tırtıllar gittikçe çoğalıyor. İlaçlama konusunda yardım istiyoruz" dedi.
TRAKYA'DA GÖRÜNEN TIRTIL DEĞİL
Gereken yerlere müracaat ettiğini söyleyen ayçiçeği üreticisi Saffet Çetin ise "İlçe tarım yetkilileri incelemeye geldi. 'Trakya'da görünen tırtıl değil, başka bir tırtıl' dediler. İlaçlama için yardım bekliyoruz. Ayçiçeği tarlalarının ilaçlanmasını istiyoruz. Tırtıla karşı hangi ilaçları kullanacağız, biz bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Dronla ilaçladık hatta bal arılarına zarar vermemek için özellikle gece 24.00'ten sonra bu ilaçlamayı yaptık. Yalnız kendi halimizde bu güce yetişemeyeceğimiz için destek bekliyoruz. Şu anda yüzde 30 kaybımız var. Devletimizden ricamız ilaç ya da ilaçlama konusunda bize yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.
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