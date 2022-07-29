İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Sokak köpeklerine içki şişesi fırlattı
İstanbul’da bir kişi, durup dururken sokakta yatan 3 köpeğe, elindeki içki şişesini fırlattı. Kırılan şişeden fırlayan cam parçaları köpeklerden birinin sırtına saplandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde bir işyeri önünde dün 03.00 sularında, sokaktan geçen kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki içki şişesini 3 köpeğin üzerine doğru fırlattı.
Şişe kırılarak etrafa saçılırken, cam kırıkları köpeklerden birinin sırtına saplandı. Köpekler korkuyla sokaktan uzaklaştı.
Esnaf Okan Ayvalıtaş sabah iş yeri önündeki şişe kırıkları ve camdaki izleri görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde iş yeri önünde yatan 3 sokak köpeğine yoldan geçen bir kişinin elindeki içki şişesini fırlattığını gördü.
"BÜYÜK İHTİMALLE KÖPEKLERDEN BİRİ YARALANDI"
Ayvalıtaş, "Bizim mahallemizin köpekleri. Dükkanın önü geniş olduğu için akşam buraya geliyorlar. Yoldan geçen bu kişi, yüzü görünmüyor kamerada, elindeki alkol şişesini bir anda, durup dururken köpeklerin üzerine fırlatıyor. Köpeklerden birinin sırtına cam parçası geliyor. Büyük ihtimalle yaralandı. Bu saate kadar ortalıkta gözükmediler. Köpeklerin hiç kimseye zararı olmadı bugüne kadar. Elimden geldiğince yemek vermeye de çalışıyorum. Kasap da bazen et parçaları veriyordu" diye konuştu.
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