İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Sokak köpeklerine içki şişesi fırlattı

"BÜYÜK İHTİMALLE KÖPEKLERDEN BİRİ YARALANDI"

Ayvalıtaş, "Bizim mahallemizin köpekleri. Dükkanın önü geniş olduğu için akşam buraya geliyorlar. Yoldan geçen bu kişi, yüzü görünmüyor kamerada, elindeki alkol şişesini bir anda, durup dururken köpeklerin üzerine fırlatıyor. Köpeklerden birinin sırtına cam parçası geliyor. Büyük ihtimalle yaralandı. Bu saate kadar ortalıkta gözükmediler. Köpeklerin hiç kimseye zararı olmadı bugüne kadar. Elimden geldiğince yemek vermeye de çalışıyorum. Kasap da bazen et parçaları veriyordu" diye konuştu.