Rusya Netflix’in skandal yayınları hakkında soruşturma başlattı

GEÇİCİ OLARAK HİZMET VEREMEYEBİLİR

Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde.