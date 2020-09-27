Skandalların adresi Netflix'ten alçak provokasyon! Türkiye'nin topraklarını...
Son dakika haberi... Rezilliklerle dolu Netflix'ten alçak provokasyon! Skandalların adresi Netflix'te yayınlanan bir belgeselde Türkiye toprakları Ermenistan'a aitmiş gibi gösterildi.
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Yayınladığı skandal içeriklerle tepki çeken Netflix'in bir rezilliği daha ortaya çıktı.
Kapatılma tartışmalarıyla gündeme gelen dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan bir belgeselde Türkiye'nin toprakları Ermenistan'a aitmiş gibi gösterildi.
Skandal haritada Türkiye topraklarıın bölündüğü ve bir kısım coğrafyanın Ermenistan'a aitmiş gibi gösterildiği görüldü.