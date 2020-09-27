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Skandalların adresi Netflix'ten alçak provokasyon! Türkiye'nin topraklarını...

Son dakika haberi... Rezilliklerle dolu 'ten alçak provokasyon! Skandalların adresi Netflix'te yayınlanan bir belgeselde toprakları 'a aitmiş gibi gösterildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Skandalların adresi Netflix'ten alçak provokasyon! Türkiye'nin topraklarını...

Yayınladığı skandal içeriklerle tepki çeken Netflix'in bir rezilliği daha ortaya çıktı.

Kapatılma tartışmalarıyla gündeme gelen dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan bir belgeselde Türkiye'nin toprakları Ermenistan'a aitmiş gibi gösterildi.

Skandal haritada Türkiye topraklarıın bölündüğü ve bir kısım coğrafyanın Ermenistan'a aitmiş gibi gösterildiği görüldü.

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