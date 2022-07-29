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Son dakika: Sakarya'da denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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